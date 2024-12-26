В пяти российских марках салата «Оливье» нашли кишечную палочку
Исследование показало, что производители могли использовать просроченные ингредиенты и неправильно хранили салат, что способствовало развитию бактерий.
В пяти российских марках салата «Оливье» нашли кишечную палочку. Об этом пишет SHOT.
Бактерию обнаружили в собственных марках магазинов «Ашан», «Магнит», «Лента», «О'кей» и «Глобус».
Исследование показало, что производители могли использовать просроченные ингредиенты и неправильно хранили салат, что способствовало развитию бактерий.