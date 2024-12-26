В Пронском районе местного жителя осудят за приобретение и хранение наркотиков

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Он обвиняется по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

В Пронском районе местного жителя осудят за приобретение и хранение наркотиков. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в июне 2024 года 33-летний подсудимый нашел закладку с наркотиком массой более одного грамма, который оставил для последующего употребления. Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции, запрещенное вещество изъяли.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Он обвиняется по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

Материалы направлены в районный суд для рассмотрения по существу.