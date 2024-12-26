В Госдуме предложили ограничить рост цен на такси в непогоду
Отмечается, что такие меры помогут сохранить стабильность цен, особенно в праздники, когда тарифы часто растут.
В Госдуме предложили ограничить рост цен на такси в непогоду. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на депутата Дмитрия Гусева.
По его словам, из-за изменений на рынке стоимость такси может вырасти на 20%.
Депутат предложил внести поправки в законопроект Минэкономразвития «О платформенной экономике», чтобы защитить потребителей от резкого повышения цен.
Документ направили в правительство.
Отмечается, что такие меры помогут сохранить стабильность цен, особенно в праздники, когда тарифы часто растут.