В Госдуме опровергли введение штрафов за использование VPN-сервисов

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что в России не планируется вводить штрафы за использование VPN-сервисов.

В Госдуме опровергли введение штрафов за использование VPN-сервисов. Об этом сообщает ТАСС.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что в России не планируется вводить штрафы за использование VPN-сервисов.

«Такого вопроса нет в повестке дня», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что в России могут появиться штрафы за использование VPN.