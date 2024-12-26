В Госдуме опровергли введение штрафов за использование VPN-сервисов
Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что в России не планируется вводить штрафы за использование VPN-сервисов.
В Госдуме опровергли введение штрафов за использование VPN-сервисов. Об этом сообщает ТАСС.
Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что в России не планируется вводить штрафы за использование VPN-сервисов.
«Такого вопроса нет в повестке дня», — пояснил он.
Ранее сообщалось, что в России могут появиться штрафы за использование VPN.