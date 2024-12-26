Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 26
-1°
Птн, 27
Сбт, 28
ЦБ USD 99.61 -0.26 26/12
ЦБ EUR 103.94 -0.29 26/12
Нал. USD 100.60 / 100.65 26/12 11:25
Нал. EUR 106.60 / 106.44 26/12 11:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Мамские» чаты и мошенники. Как рязанцы отреагировали на блокировку Vi...
13 декабря Роскомнадзор опубликовал сообщение с информа...
20 декабря 11:56
6 249
«В „Зеленом саде“ учат работать!». О начале карьеры в строительной ком...
Людмила учится на четвертом курсе, одновременно с этим...
12 декабря 16:36
12 090
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
25 708
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
25 813
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Германии заявили, что Украина проигрывает «войну на истощение»
Отмечается, что украинской армии не хватает оружия и обученных солдат.

Украина не сможет долго продержаться в «конфликте на истощение», поскольку Россия наступает, а в ВСУ не хватает живой силы и материального обеспечения. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на издание «Der Spiegel».

Отмечается, что украинской армии не хватает оружия и обученных солдат.

Кроме того, эйфория по поводу вторжения в Курскую область испарилась, а на фоне мрачных перспектив военного успеха ВСУ все сложнее вербовать людей.