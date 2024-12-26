В Германии заявили, что Украина проигрывает «войну на истощение»

Отмечается, что украинской армии не хватает оружия и обученных солдат.

Украина не сможет долго продержаться в «конфликте на истощение», поскольку Россия наступает, а в ВСУ не хватает живой силы и материального обеспечения. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на издание «Der Spiegel».

Отмечается, что украинской армии не хватает оружия и обученных солдат.

Кроме того, эйфория по поводу вторжения в Курскую область испарилась, а на фоне мрачных перспектив военного успеха ВСУ все сложнее вербовать людей.