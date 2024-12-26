В Дягилеве звучала сирена

В военном городке Дягилево в 16:00 сработал сигнал тревоги. Сирена выла более пяти минут.

В четверг, 26 декабря, в Дягилеве звучала сирена. Об этом сообщила «Новая газета — Рязань» в своем Telegram-канале.

В публикации сказано, что в военном городке Дягилево в 16:00 сработал сигнал тревоги. Сирена выла более пяти минут.

Местный житель сообщил изданию, что на фоне сирены слышал несколько раз звучавшую по громкоговорителю фразу: «Учебная тревога».

«Однако обратил внимание на то, что когда подобное в Дягилевском городке случалось ранее, то так долго сигнал тревоги не звучал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следом за «учебной тревогой» были слышны сирены спецтранспорта. Местные жители рассказали изданию, что это были пожарные машины.

Как указано в публикации, пожарная часть находится на территории военного аэродрома, отделенного от жилых домов забором. Уточняется, что о готовящихся учениях жителей авиагородка заранее никто не предупредил.