В четверг, 26 декабря, в Дягилеве звучала сирена. Об этом
В публикации сказано, что в военном городке Дягилево в 16:00 сработал сигнал тревоги. Сирена выла более пяти минут.
Местный житель сообщил изданию, что на фоне сирены слышал несколько раз звучавшую по громкоговорителю фразу: «Учебная тревога».
«Однако обратил внимание на то, что когда подобное в Дягилевском городке случалось ранее, то так долго сигнал тревоги не звучал», — говорится в сообщении.
Отмечается, что следом за «учебной тревогой» были слышны сирены спецтранспорта. Местные жители рассказали изданию, что это были пожарные машины.
Как указано в публикации, пожарная часть находится на территории военного аэродрома, отделенного от жилых домов забором. Уточняется, что о готовящихся учениях жителей авиагородка заранее никто не предупредил.