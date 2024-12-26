В ДТП между двумя легковушками в Рязани пострадали два человека

ДТП произошло 25 декабря, примерно в 20.40, напротив дома № 24 на улице Бронной.

В ДТП между двумя легковушками в Рязани пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло 25 декабря, примерно в 20.40, напротив дома № 24 на улице Бронной. 61-летний житель Рязани, управляя автомобилем Renault Logan, совершил столкновение с автомобилем той же марки под управлением 41-летней рязанки.

Водители получили травмы.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее появились кадры с места аварии.