В центре Рязани образовалась пробка из-за водителя BMW, подрезавшего маршрутку
ДТП произошло на Первомайском проспекте. Отмечается, что водитель BMW подрезал маршрутку. На месте образовалась пробка.
В четверг, 26 декабря, в центре Рязани водитель BMW подрезал маршрутку. Об этом сообщили в соцсетях.
По словам автора поста, ДТП произошло на Первомайском проспекте. Отмечается, что водитель BMW подрезал маршрутку. На месте образовалась пробка.
Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», на Первомайском проспекте движение в сторону площади Ленина затруднено.
Фото: группа «Рязань Online» во «ВКонтакте»