В центре Рязани образовалась пробка из-за водителя BMW, подрезавшего маршрутку

ДТП произошло на Первомайском проспекте. Отмечается, что водитель BMW подрезал маршрутку. На месте образовалась пробка.

В четверг, 26 декабря, в центре Рязани водитель BMW подрезал маршрутку. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам автора поста, ДТП произошло на Первомайском проспекте. Отмечается, что водитель BMW подрезал маршрутку. На месте образовалась пробка.

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», на Первомайском проспекте движение в сторону площади Ленина затруднено.

Фото: группа «Рязань Online» во «ВКонтакте»