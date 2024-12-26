The Guardian: желание поддерживать Украину «до победы» резко снизилось в Европе за год
Вместе с тем выросла поддержка идеи прекращения боевых действий через переговоры, даже если под контролем России в результате останутся части Украины.
Желание поддерживать Украину «до победы» резко снизилось в Европе за год. Об этом пишет издание The Guardian
Такие данные показал новый опрос исследовательской компании YouGov во Франции, в Германии, Италии, Испании, Швеции, Дании и Великобритании.
Отмечается, что вместе с тем выросла поддержка идеи прекращения боевых действий через переговоры, даже если под контролем России в результате останутся части Украины.