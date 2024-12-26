Сотрудники рязанской «Пятерочки» выбросили в помойку полную корзину хлеба

«Не могли по 10 рублей продать людям, пока еще срок был нормальный. Или просто бы выложили на улицу в корзине — кто хочет, возьмет», — возмутились рязанцы.

Сотрудники рязанской «Пятерочки» выбросили в помойку полную корзину хлеба. Об этом сообщает Telegram-канал « Новая газета-Рязань ».

Сотрудники «Пятерочки» на Московском шоссе выбросили в помойку корзину черного и белого хлеба.

«Проходящие мимо люди в ужасе. Кто-то даже крикнул: „Что же вы делаете? Это же хлеб!“», — отметили в сообщении.

«Не могли по 10 рублей продать людям, пока еще срок был нормальный. Или просто бы выложили на улицу в корзине — кто хочет, возьмет», — возмутились рязанцы.