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Сотрудники рязанской «Пятерочки» выбросили в помойку полную корзину хлеба
«Не могли по 10 рублей продать людям, пока еще срок был нормальный. Или просто бы выложили на улицу в корзине — кто хочет, возьмет», — возмутились рязанцы.

Сотрудники рязанской «Пятерочки» выбросили в помойку полную корзину хлеба. Об этом сообщает Telegram-канал «Новая газета-Рязань».

Сотрудники «Пятерочки» на Московском шоссе выбросили в помойку корзину черного и белого хлеба.

«Проходящие мимо люди в ужасе. Кто-то даже крикнул: „Что же вы делаете? Это же хлеб!“», — отметили в сообщении.

«Не могли по 10 рублей продать людям, пока еще срок был нормальный. Или просто бы выложили на улицу в корзине — кто хочет, возьмет», — возмутились рязанцы.