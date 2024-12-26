Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 26
-1°
Птн, 27
Сбт, 28
ЦБ USD 99.61 -0.26 26/12
ЦБ EUR 103.94 -0.29 26/12
Нал. USD 100.90 / 100.00 26/12 16:25
Нал. EUR 106.50 / 106.47 26/12 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Движение вниз. Многие рязанские лифты уже исчерпали свой ресурс, но ме...
По оценке Ростехнадзора, у каждого пятого лифта в Росси...
2 часа назад
249
«Мамские» чаты и мошенники. Как рязанцы отреагировали на блокировку Vi...
13 декабря Роскомнадзор опубликовал сообщение с информа...
20 декабря 11:56
6 446
«В „Зеленом саде“ учат работать!». О начале карьеры в строительной ком...
Людмила учится на четвертом курсе, одновременно с этим...
12 декабря 16:36
12 284
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
25 899
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанский политолог Мостяев прокомментировал отношения между Россией и Абхазией

Абхазия не может себя обеспечить и живет за счет помощи со стороны России, но при этом, «благодаря» отдельным политическим деятелям пытается спекулировать нашими дружественными отношениями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на рязанского политолога Юрия Мостяева.

Эксперт сообщил, что на сегодняшний день большая часть жителей республики относится к россиянам как к хорошим друзьям. Но существует и некая небольшая группа националистически настроенных радикалов, которые пытаются раскачать ситуацию в своих интересах, делая упор на работу с молодежью.

Мостяев добавил, что произошедшие события не случайны. Отдельные лидеры абхазской оппозиции — Кан Кварчия, Леван Микаа, Адгур Ардзинба — имеют криминальное прошлое, достаточно радикальные взгляды и могут быть использованы западными противниками укрепления союза с Россией для расшатывания внутриполитической обстановки в Абхазии.

Отметим, что затянувшийся политический кризис в Абхазии превратился в энергетический. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России. Москва буквально спасла абхазский народ от катастрофы, начав гуманитарную поставку электроэнергии республике.

Россия согласовала помощь на два месяца — до президентских выборов в республике, намеченных на февраль.