Рязанский политолог Мостяев прокомментировал отношения между Россией и Абхазией

Абхазия не может себя обеспечить и живет за счет помощи со стороны России, но при этом, «благодаря» отдельным политическим деятелям пытается спекулировать нашими дружественными отношениями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на рязанского политолога Юрия Мостяева.

Эксперт сообщил, что на сегодняшний день большая часть жителей республики относится к россиянам как к хорошим друзьям. Но существует и некая небольшая группа националистически настроенных радикалов, которые пытаются раскачать ситуацию в своих интересах, делая упор на работу с молодежью.

Мостяев добавил, что произошедшие события не случайны. Отдельные лидеры абхазской оппозиции — Кан Кварчия, Леван Микаа, Адгур Ардзинба — имеют криминальное прошлое, достаточно радикальные взгляды и могут быть использованы западными противниками укрепления союза с Россией для расшатывания внутриполитической обстановки в Абхазии.

Отметим, что затянувшийся политический кризис в Абхазии превратился в энергетический. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России. Москва буквально спасла абхазский народ от катастрофы, начав гуманитарную поставку электроэнергии республике.

Россия согласовала помощь на два месяца — до президентских выборов в республике, намеченных на февраль.