Рязанский боец спас жизнь сослуживцу и после возвращения с СВО стал учителем

Боец из Рязанской области Иван Гусев в 2020 году пошел служить в вооруженные силы РФ. На СВО отправился добровольцем, попал в отряд специального назначения «Ахмат». Он спас жизнь раненому сослуживцу и после возвращения со спецоперации пошел работать учителем ОБЖ.

Боец из Рязанской области Иван Гусев спас жизнь раненому сослуживцу и после возвращения со спецоперации пошел работать учителем ОБЖ. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщило издание RT в своем Telegram-канале.

В публикации сказано, что Иван Гусев в 2020 году пошел служить в вооруженные силы РФ. На СВО отправился добровольцем, попал в отряд специального назначения «Ахмат» под Лисичанск.

Как Иван Гусев рассказал RT, одну из медалей он получил за спасение жизни людей.

«Я был старшим в группе разведки. Одного из наших засыпало после обстрела в блиндаже. Добрались до него — у парня уже глаза закрываются, а по нам начали бить. Времени ждать не было, он был уже очень тяжелый», — рассказал боец.

Отмечается, что минометный огонь по группе Ивана Гусева враг корректировал дроном. Когда беспилотник подавили с помощью РЭБ, боец с сослуживцем погрузили раненого на носилки и понесли.

«Во время эвакуации они сильно рисковали: артиллерия ВСУ укладывала снаряды в 100—120 метрах от них», — говорится в сообщении.

По данным издания, укрыться удалось в заброшенных блиндажах, раненого передали врачам. Медики спасли солдата. В госпитале сказали, что еще пять-десять минут — и он бы погиб.

«Это не единичный случай, когда смерть была рядом. Как-то мы брали новую позицию и подход был лишь один — через дренажный тоннель. В нем мы просидели под плотным огнем противника более десяти часов.

Другой раз я едва не лишился ног: дрон сбросил рядом с моим блиндажом боеприпас — и он чудом не скатился ко мне в окоп», — рассказал боец.

На данный момент, как указано в публикации, 23-летний Иван Гусев работает в школе учителем ОБЖ и ведет кружок патриотического воспитания для детей.