«Рязаньгоргаз» предупредил об участившихся мошеннических звонках

«Рязаньгоргаз» предупредил об участившихся мошеннических звонках. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что неизвестные звонят рязанцам в WhatsApp, представляясь сотрудниками «ГорГаза» и пытаются убедить потребителей провести техническое обслуживание оборудования. При этом злоумышленники ссылаются на необходимость подтвердить свое согласие на выполнение работ через «Госуслуги». Далее мошенническая схема, ведет к получению доступа к личному кабинету на портале «Госуслуги» и к лицевым банковским счетам потребителей.

«АО „Рязаньгоргаз“ предупреждает: будьте предельно осторожны при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Помните, деятельность АО „Рязаньгоргаз“ не предполагает обращения к порталу „Госуслуг“, сотрудники компании никогда не звонят потребителям через месседжеры и не навязывают какие-либо услуги без официального уведомления», — говорится в сообщении.

Жителям напомнили, что узнать дату выполнения работ по техническому обслуживанию газового оборудования можно в управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом. Также график проведения техобслуживания в жилом фонде города Рязани размещен на официальном сайте компании.

Любую информацию о деятельности АО «Рязаньгоргаз» можно получить по тел. 8-800-200-52-44