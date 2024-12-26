Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 26
-1°
Птн, 27
Сбт, 28
ЦБ USD 99.23 -0.38 27/12
ЦБ EUR 103.3 -0.64 27/12
Нал. USD 100.90 / 101.91 26/12 18:35
Нал. EUR 106.50 / 106.29 26/12 18:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Движение вниз. Многие рязанские лифты уже исчерпали свой ресурс, но ме...
По оценке Ростехнадзора, у каждого пятого лифта в Росси...
7 часов назад
466
«Мамские» чаты и мошенники. Как рязанцы отреагировали на блокировку Vi...
13 декабря Роскомнадзор опубликовал сообщение с информа...
20 декабря 11:56
6 605
«В „Зеленом саде“ учат работать!». О начале карьеры в строительной ком...
Людмила учится на четвертом курсе, одновременно с этим...
12 декабря 16:36
12 448
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
26 057
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
«Рязаньгоргаз» предупредил об участившихся мошеннических звонках

«Рязаньгоргаз» предупредил об участившихся мошеннических звонках. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что неизвестные звонят рязанцам в WhatsApp, представляясь сотрудниками «ГорГаза» и пытаются убедить потребителей провести техническое обслуживание оборудования. При этом злоумышленники ссылаются на необходимость подтвердить свое согласие на выполнение работ через «Госуслуги». Далее мошенническая схема, ведет к получению доступа к личному кабинету на портале «Госуслуги» и к лицевым банковским счетам потребителей.

«АО „Рязаньгоргаз“ предупреждает: будьте предельно осторожны при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Помните, деятельность АО „Рязаньгоргаз“ не предполагает обращения к порталу „Госуслуг“, сотрудники компании никогда не звонят потребителям через месседжеры и не навязывают какие-либо услуги без официального уведомления», — говорится в сообщении.

Жителям напомнили, что узнать дату выполнения работ по техническому обслуживанию газового оборудования можно в управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом. Также график проведения техобслуживания в жилом фонде города Рязани размещен на официальном сайте компании.

Любую информацию о деятельности АО «Рязаньгоргаз» можно получить по тел. 8-800-200-52-44