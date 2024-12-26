Рязанцы смогут увидеть «черную» Луну

Отличие декабря этого года заключается в том, что спутник Земли успеет вступить в условно говоря «пятую» фазу месяца — то есть 31 декабря будет второе новолуние.

Рязанцы 31 декабря смогут увидеть «черную» Луну или второе новолуние, когда спутник Земли полностью исчезает из поля зрения, так как ее диск оказывается целиком в тени планеты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу НГУ.

По данным астрономов, в месяц Луна проходит четыре фазы — новолуние, первая четверть (растущая Луна), полнолуние и последняя четверть (убывающая Луна).

Отмечается, что отличие декабря этого года заключается в том, что спутник Земли успеет вступить в условно говоря «пятую» фазу месяца — то есть 31 декабря будет второе новолуние.