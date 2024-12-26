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Рязанцев предупредили о плановом отключении электроэнергии
Света не будет 27 и 28 декабря.

Рязанцев предупредили о плановом отключении электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба городских электросетей.

27 декабря с 9:00 до 13:00 не будет света по адресам:

  • ул. Сиреневая д. 21,
  • район Элеватор д. 21, 26,
  • Московское шоссе д. 24, б/н, 143,
  • кафе-магазин Гвоздинская,
  • кафе-магазин Привалов,
  • кафе-мотель,
  • здание кафе Гвоздинская,
  • автостоянка «Димар».

28 декабря ресурса не будет на ул. 1 Мая дома 1-77.

Причина — работы по реконструкции сетей.