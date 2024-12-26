Рязанцев предупредили о плановом отключении электроэнергии
Света не будет 27 и 28 декабря.
Рязанцев предупредили о плановом отключении электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба городских электросетей.
27 декабря с 9:00 до 13:00 не будет света по адресам:
- ул. Сиреневая д. 21,
- район Элеватор д. 21, 26,
- Московское шоссе д. 24, б/н, 143,
- кафе-магазин Гвоздинская,
- кафе-магазин Привалов,
- кафе-мотель,
- здание кафе Гвоздинская,
- автостоянка «Димар».
28 декабря ресурса не будет на ул. 1 Мая дома 1-77.
Причина — работы по реконструкции сетей.