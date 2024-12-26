Рязанцев предупредили о плановом отключении электроэнергии

Света не будет 27 и 28 декабря.

Рязанцев предупредили о плановом отключении электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба городских электросетей.

27 декабря с 9:00 до 13:00 не будет света по адресам:

ул. Сиреневая д. 21,

район Элеватор д. 21, 26,

Московское шоссе д. 24, б/н, 143,

кафе-магазин Гвоздинская,

кафе-магазин Привалов,

кафе-мотель,

здание кафе Гвоздинская,

автостоянка «Димар».

28 декабря ресурса не будет на ул. 1 Мая дома 1-77.

Причина — работы по реконструкции сетей.