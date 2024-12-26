Россиянам рассказали, как правильно выбрать квартиру в 2025 году

Эксперт рекомендует обращать внимание на транспортную доступность, инфраструктуру и наличие парков рядом с домом.

Россиянам рассказали, как правильно выбрать квартиру в 2025 году. Об этом риелтор Мария Львова рассказала в беседе с LIFE.

Она посоветовала, как правильно выбирать квартиру для аренды и договариваться о цене.

Эксперт рекомендует обращать внимание на транспортную доступность, инфраструктуру и наличие парков рядом с домом. Специалист также советует не начинать торг по телефону, а сначала лично осмотреть квартиру.

Предоплату, по ее словам, следует передавать только собственнику и после подписания договора. Перед этим важно проверить его паспорт, выписку из ЕГРН и документы, подтверждающие право собственности.