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Россиян предупредили о возможных штрафах за украшение подъездов к Новому году
Украшения, электрические гирлянды, должны быть сертифицированными и установленными таки, чтобы минимизировать риск возникновения пожара.

Доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов напомнил, что украшение подъездов может привести к неприятным последствиям, вплоть до штрафа. Об этом в четверг, 26 декабря, он сообщил RT.

По его словам, запрет на украшение мест общего пользования в многоквартирных домах не прописан в законе. Однако есть правила, за нарушение которых предусмотрена ответственность.

Как уточнил юрист, согласно Жилищному кодексу России собственники квартир могут пользоваться общим имуществом, но при этом они обязаны соблюдать интересы других жильцов и закон.

Одно из главных требований, по словам Виноградова, — соблюдение правил пожарной безопасности. Украшения, электрические гирлянды, должны быть сертифицированными и установленными так, чтобы минимизировать риск возникновения пожара.

«Если будет установлено, что причиной пожара стало неправильное использование украшений, виновный может нести административную (ст. 20.4. КоАП России «Нарушение требований пожарной безопасности») или даже уголовную ответственность (ст. 219 УК России «Нарушение требований пожарной безопасности»)", — сказал юрист.

Кроме того, если украшение подъезда мешает другим жителям, например, загораживает проход или создает шум, это могут рассмотреть как нарушение прав соседей. Жильцы могут обратиться в управляющую компанию или ТСЖ с требованием устранить нарушения.

Если после установки украшений граждане повредят стены, двери, окна, то нужно будет компенсировать ущерб.

Юрист добавил, что перед тем, как украсить подъезд, необходимо согласовать свои действия с управляющей компанией и жильцами дома. После убедиться в том, что все материалы соответствуют требованиям пожарной безопасности.