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Российские войска прорвали оборону ВСУ в селе Старица Харьковской области
ВС РФ продолжили продвижение вдоль реки Северский Донец.

Российские войска прорвали оборону ВСУ в селе Старица Харьковской области и заняли населенный пункт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его словам, на отдельных участках еще идет зачистка.

ВС РФ продолжили продвижение вдоль реки Северский Донец.

Прорыв обороны позволил нашим бойцам расширить зону контроля на данном участке фронта и получить оперативный простор для маневренных действий.