Российские военные освободили населенный пункт Гигант в ДНР

ВС РФ поразили военные аэродромы, склады боеприпасов, пункты управления беспилотниками ВСУ.

Российские военные освободили населенный пункт Гигант в ДНР. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщило Минобороны.

ВС РФ поразили военные аэродромы, склады боеприпасов, пункты управления беспилотниками ВСУ. Средства ПВО РФ за сутки сбили 11 снарядов РСЗО HIMARS и 56 украинских беспилотников.

Потери украинских войск за сутки составили до 1505 человек.