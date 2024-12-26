Российские военные освободили населенный пункт Гигант в ДНР
ВС РФ поразили военные аэродромы, склады боеприпасов, пункты управления беспилотниками ВСУ.
Российские военные освободили населенный пункт Гигант в ДНР. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщило Минобороны.
ВС РФ поразили военные аэродромы, склады боеприпасов, пункты управления беспилотниками ВСУ. Средства ПВО РФ за сутки сбили 11 снарядов РСЗО HIMARS и 56 украинских беспилотников.
Потери украинских войск за сутки составили до 1505 человек.