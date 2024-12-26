Путин подписал закон об увеличениях штрафов за нарушение ПДД с 1 января
Также сократится скидка на оплату штрафа за ряд нарушений в течение 30 дней с 50% до 25%.
Президент Владимир Путин подписал закон об увеличениях штрафов за нарушение ПДД с 1 января. Об этом пишет РИА Новости.
Взыскания вырастут:
- за управление транспортом в состоянии опьянения — до 45 тысяч рублей;
- за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на опьянение — до 45 тысяч рублей;
- за превышение скорости более чем на 80 км/ч — до 7,5 тысяч рублей;
- за выезд на встречную полосу — до 7,5 тысяч рублей;
- за превышение скорости от 20 до 40 км/ч — до 750 рублей;
- за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика — до 1,5 тысяч рублей;
- за движение по полосе для маршрутных транспортных средств — до 2250 рублей;
- за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, составят от 3750 до 7500 рублей.
Также сократится скидка на оплату штрафа за ряд нарушений в течение 30 дней с 50% до 25%.
Напомним, ранее соответствующую поправку приняла Госдума.