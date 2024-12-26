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Представители РГАТУ стали победителями и призерами XI конкурса «Аграрная учебная книга»

25 декабря в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П. А. Костычева прошло заседание Ученого совета вуза, на котором состоялось вручение наград победителям ХI Всероссийского конкурса «Аграрная учебная книга». Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Участниками стали 28 аграрных институтов России. Было представлено 208 различных учебных изданий в 16 номинациях. Семь изданий представителей профессорско-преподавательского состава университета по итогам экспертных оценок заняли призовые места.

Дипломом I степени в номинации «Агрономия» отмечено учебное пособие «Системы земледелия» (авторы: А.С. Мастеров, П.Н. Балабко, А.А. Соколов, Д.В. Виноградов, Д.В. Караульный), в номинации «Агроинженерия» — учебное пособие «Сельскохозяйственные машины. Картофелеуборочные комбайны» (автор В.Д. Липин). Также, учебное пособие «Патентование изобретений на устройство» (автор В.Д.Липин) признано лауреатом конкурса в номинации «Агроинженерия» по профилю «Общие дисциплины».

Дипломы II степени в номинации «Агрохимия и агропочвоведение» присуждены за учебное пособие «В.В. Докучаев и П.А. Костычев — основоположники современного почвоведения» (авторы П.Н. Балабко, Д.В. Виноградов, И.А. Кутузова, совместно с учеными МГУ им. М.В. Ломоносова), в номинации «Садоводство» — за учебное пособие «Выращивание ягодных культур в Нечерноземной зоне», (авторы Е.И. Лупова, П.Н. Балабко) и в номинации «Технология переработки сельскохозяйственной продукции» — за учебное пособие «Технология хранения и переработки зерновых, зернобобовых и масличных культур» (авторы Т.В. Зубкова, Д.В. Виноградов).

Дипломом III степени в номинации «Учебные издания, обеспечивающие формирование универсальных компетенций» удостоен учебное пособие авторов В. В. Романова и И. В. Чивилевой «Английский язык для агрономов и агроэкологов (Формирование компетентности модели специалиста)».

Конкурс «Аграрная учебная книга» проходит ежегодно под эгидой ассоциации «Агрообразование» с целью выявления наиболее перспективных учебных материалов, рекомендованных к использованию в учебных заведениях аграрного профиля.