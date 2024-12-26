Операторов связи могут обязать отключать связь абоненту по требованию ведомств
Решение о заморозке или отключении связи будут принимать по запросу суда, МВД, ФНС, ФТС или прокуратуры.
Операторов связи могут обязать отключать связь абоненту по требованию ведомств. Об этом сообщает издание «
Такой законопроект внесли в Госдуму, он направлен на устранение лазеек, используемых для вывода денег с мобильных счетов, даже при наложенном аресте на банковские счета.
Отмечается, что нововведения обеспечат не только защиту прав собственников средств, но и предотвратят возможность использования мобильных счетов для обхода законодательства.
Решение о заморозке или отключении связи будут принимать по запросу суда, МВД, ФНС, ФТС или прокуратуры.