Операторов связи могут обязать отключать связь абоненту по требованию ведомств

Решение о заморозке или отключении связи будут принимать по запросу суда, МВД, ФНС, ФТС или прокуратуры.

Операторов связи могут обязать отключать связь абоненту по требованию ведомств. Об этом сообщает издание « Ведомости ».

Такой законопроект внесли в Госдуму, он направлен на устранение лазеек, используемых для вывода денег с мобильных счетов, даже при наложенном аресте на банковские счета.

Отмечается, что нововведения обеспечат не только защиту прав собственников средств, но и предотвратят возможность использования мобильных счетов для обхода законодательства.

Решение о заморозке или отключении связи будут принимать по запросу суда, МВД, ФНС, ФТС или прокуратуры.