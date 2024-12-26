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Операторов связи могут обязать отключать связь абоненту по требованию ведомств
Решение о заморозке или отключении связи будут принимать по запросу суда, МВД, ФНС, ФТС или прокуратуры.

Операторов связи могут обязать отключать связь абоненту по требованию ведомств. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Такой законопроект внесли в Госдуму, он направлен на устранение лазеек, используемых для вывода денег с мобильных счетов, даже при наложенном аресте на банковские счета.

Отмечается, что нововведения обеспечат не только защиту прав собственников средств, но и предотвратят возможность использования мобильных счетов для обхода законодательства.

Решение о заморозке или отключении связи будут принимать по запросу суда, МВД, ФНС, ФТС или прокуратуры.