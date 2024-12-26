Несовершеннолетнюю рязанку арестовали за распространение наркотиков

Девушке грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Несовершеннолетнюю рязанку арестовали за распространение наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что в октябре 2024 17-летняя девушка получила от неустановленного лица наркотическое средство и сделала с ним две закладки. Во время досмотра у несовершеннолетней изъяли приготовленную для дальнейшего сбыта смесь, содержащую в составе наркотическое средство.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) и по ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере).

Девушке грозит наказание до 20 лет лишения свободы.