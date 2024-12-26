На ГРПЗ стартовала новогодняя акция «Расскажи, Снегурочка, где была!?»

Представители Молодежного центра Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) организовали новогоднюю акцию «Расскажи, Снегурочка, где была!?».

В преддверии Нового года заводская молодежь перевоплощается в Дедов Морозов и Снегурочек и отправляется в гости к мальчишкам и девчонкам, детям сотрудников завода, поздравлять их с наступающим праздником. Для детей заранее подготовлен сценарий, в котором все продумано до мелочей — песни, стихи, загадки, хороводы вокруг елки и, конечно, вручение подарков и памятное фото с главными новогодними персонажами.

Всего планируется посетить около 70 ребят в возрасте от трех до семи лет из 50 семей.

«Поздравление детей сотрудников является традицией. Какой же Новый год без Деда Мороза и Снегурочки? Мы дарим ребятам веру в добрых сказочных героев. Во все поздравления вкладываем душу, для каждого ребенка находим особые слова», — отметил председатель Молодежного центра ГРПЗ Василий Муранов.

Праздничная акция завершится накануне Нового года. Она проводится на предприятии в девятый раз.