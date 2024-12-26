Момент ДТП в Горроще попал на видео

Авария случилась на пересечении улиц Островского и Высоковольтной. Столкнулись Volkswagen Polo и Lada Kalina. Машины получили серьезные механические повреждения.

Момент ДТП в Горроще попал на видео. Кадры опубликовали в группе «ПУВР» во «ВКонтакте».

Авария случилась на пересечении улиц Островского и Высоковольтной. Столкнулись Volkswagen Polo и Lada Kalina. Машины получили серьезные механические повреждения.

Ранее стало известно, что на месте происшествия работали полицейские и скорая помощь.

Фото: КП-Рязань, видео: группа «ПУВР» во «ВКонтакте»