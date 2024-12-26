Минцифры ужесточат правила покупки сим-карт для иностранцев в России
Меры направлены на борьбу с мошенниками и «серыми» сим-картами.
Минцифры ужесточат правила покупки сим-карт для иностранцев в России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Меры направлены на борьбу с мошенниками и «серыми» сим-картами.
Что изменится:
- договор связи можно будет заключить только очно в салоне связи;
- один человек сможет оформить на себя не более 10 номеров, включая корпоративные;
- потребуется СНИЛС, учетная запись Госуслуг и подтверждение личности по биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе;
- в договоре будет указываться уникальный номер устройства из 15 знаков — IMEI.
Изменения не касаются россиян. Речь иет только об иностранных гражданах и лицах без гражданства.