МЧС предупредило о возможной вспышке бешенства животных в Рязанской области

По информации ведомства, прогноз по этому заболеванию на декабрь остается тревожным.

МЧС предупредило о возможной вспышке бешенства среди домашних и диких животных в Рязанской области. Об этом говорится на сайте ведомства.

По информации министерства, прогноз по этому заболеванию на декабрь остается тревожным. Это связано с появлением невакцинированного молодняка лис и других диких плотоядных.

«С целью профилактики бешенства проводится оральная иммунизация животных в дикой фауне», — говорится в сообщении пресс-службы.