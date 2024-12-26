МЧС предупредило о возможной вспышке бешенства животных в Рязанской области
По информации ведомства, прогноз по этому заболеванию на декабрь остается тревожным.
МЧС предупредило о возможной вспышке бешенства среди домашних и диких животных в Рязанской области. Об этом говорится на сайте ведомства.
По информации министерства, прогноз по этому заболеванию на декабрь остается тревожным. Это связано с появлением невакцинированного молодняка лис и других диких плотоядных.
«С целью профилактики бешенства проводится оральная иммунизация животных в дикой фауне», — говорится в сообщении пресс-службы.