Лавров высказался о восстановлении отношений России и США

По его мнению, в этом вопросе первый шаг должна сделать американская сторона.

Глава МИД РФ Сергей Лавров высказался о восстановлении отношений России и США. Об этом пишет «Газета.ру».

"Если сигналы, которые поступают от новой команды в Вашингтоне, о том, чтобы восстановить прерванный Вашингтоном после начала специальной военной операции диалог, если они серьезны, конечно, мы на них откликнемся", — сказал он.

Лавров добавил, что российские власти готовы к консультациям с администрацией избранного президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования украинского конфликта.