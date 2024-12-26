Лавров высказался о восстановлении отношений России и США
По его мнению, в этом вопросе первый шаг должна сделать американская сторона.
Глава МИД РФ Сергей Лавров высказался о восстановлении отношений России и США. Об этом пишет «Газета.ру».
"Если сигналы, которые поступают от новой команды в Вашингтоне, о том, чтобы восстановить прерванный Вашингтоном после начала специальной военной операции диалог, если они серьезны, конечно, мы на них откликнемся", — сказал он.
Лавров добавил, что российские власти готовы к консультациям с администрацией избранного президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования украинского конфликта.