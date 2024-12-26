Лавров: перемирие на Украине для России сейчас стало бы путем в никуда
Он отметил, что в будущих соглашениях должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения.
Перемирие на Украине сейчас стало бы путем в никуда, России нужны окончательные договоренности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что в будущих соглашениях должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения.
Лавров также подчеркнул, что Россия готова к консультациям с администрацией Трампа по урегулированию ситуации на Украине. Он добавил, что в Москве надеются, что Белый дом вникнет в первопричины конфликта.