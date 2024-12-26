Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 26
-1°
Птн, 27
Сбт, 28
ЦБ USD 99.61 -0.26 26/12
ЦБ EUR 103.94 -0.29 26/12
Нал. USD 100.90 / 100.00 26/12 16:25
Нал. EUR 106.50 / 106.47 26/12 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Движение вниз. Многие рязанские лифты уже исчерпали свой ресурс, но ме...
По оценке Ростехнадзора, у каждого пятого лифта в Росси...
2 часа назад
245
«Мамские» чаты и мошенники. Как рязанцы отреагировали на блокировку Vi...
13 декабря Роскомнадзор опубликовал сообщение с информа...
20 декабря 11:56
6 442
«В „Зеленом саде“ учат работать!». О начале карьеры в строительной ком...
Людмила учится на четвертом курсе, одновременно с этим...
12 декабря 16:36
12 280
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
25 895
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Госжилинспекция нашла нарушения в рязанских дворах
Управляющим компаниям выданы предостережения.

Госжилинспекция нашла нарушения в рязанских дворах. Об этом сообщается в официальной группе ведомства.

Отмечается, что рейды прошли в среду, 25 декабря. Проверяли качество уборки мусора и содержания контейнерных площадок, состояние фасадов и отмосток.

Работники обнраужили ряд нарушений по следующим адресам:

  • ул. Вокзальная, д. 28,
  • ул. Гоголя, д. 40,
  • ул. Дзержинского, д. 14, 27, 33, 59к2,
  • ул. Керамзавода, д. 38,
  • ул. Кирпичного завода, д.14к1,
  • ул. Ленинского Комсомола, д. 1,
  • ул. Профессора Никулина, д. 34,
  • ул. Пушкина, д. 48,
  • ул. Стройкова, д. 71,
  • ул. Типанова, д. 16, 16к1,
  • ул. Чкалова, д. 5,
  • ул. Шевченко, д. 11, 42,
  • ул. 2-я Линия, д. 5, 25/38,
  • ул. 4-я Линия, д.2/1,
  • пл. Димитрова, д. 3,
  • г-к. Октябрьский, д. 34,
  • пр-кт. Первомайский, д. 37, 60к1.

Для устранения нарушений УК выданы предостережения.