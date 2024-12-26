Госжилинспекция нашла нарушения в рязанских дворах
Управляющим компаниям выданы предостережения.
Госжилинспекция нашла нарушения в рязанских дворах. Об этом сообщается в официальной группе ведомства.
Отмечается, что рейды прошли в среду, 25 декабря. Проверяли качество уборки мусора и содержания контейнерных площадок, состояние фасадов и отмосток.
Работники обнраужили ряд нарушений по следующим адресам:
- ул. Вокзальная, д. 28,
- ул. Гоголя, д. 40,
- ул. Дзержинского, д. 14, 27, 33, 59к2,
- ул. Керамзавода, д. 38,
- ул. Кирпичного завода, д.14к1,
- ул. Ленинского Комсомола, д. 1,
- ул. Профессора Никулина, д. 34,
- ул. Пушкина, д. 48,
- ул. Стройкова, д. 71,
- ул. Типанова, д. 16, 16к1,
- ул. Чкалова, д. 5,
- ул. Шевченко, д. 11, 42,
- ул. 2-я Линия, д. 5, 25/38,
- ул. 4-я Линия, д.2/1,
- пл. Димитрова, д. 3,
- г-к. Октябрьский, д. 34,
- пр-кт. Первомайский, д. 37, 60к1.
Для устранения нарушений УК выданы предостережения.