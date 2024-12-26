Госжилинспекция нашла нарушения в рязанских дворах

Управляющим компаниям выданы предостережения.

Госжилинспекция нашла нарушения в рязанских дворах. Об этом сообщается в официальной группе ведомства.

Отмечается, что рейды прошли в среду, 25 декабря. Проверяли качество уборки мусора и содержания контейнерных площадок, состояние фасадов и отмосток.

Работники обнраужили ряд нарушений по следующим адресам:

ул. Вокзальная, д. 28,

ул. Гоголя, д. 40,

ул. Дзержинского, д. 14, 27, 33, 59к2,

ул. Керамзавода, д. 38,

ул. Кирпичного завода, д.14к1,

ул. Ленинского Комсомола, д. 1,

ул. Профессора Никулина, д. 34,

ул. Пушкина, д. 48,

ул. Стройкова, д. 71,

ул. Типанова, д. 16, 16к1,

ул. Чкалова, д. 5,

ул. Шевченко, д. 11, 42,

ул. 2-я Линия, д. 5, 25/38,

ул. 4-я Линия, д.2/1,

пл. Димитрова, д. 3,

г-к. Октябрьский, д. 34,

пр-кт. Первомайский, д. 37, 60к1.

Для устранения нарушений УК выданы предостережения.