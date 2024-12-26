ГАИ снова обратилась к рязанцам из-за непогоды
26 декабря в регионе ожидаются небольшие осадки (снег, мокрый снег, морось). Ночью и утром местами туман. Гололедица.
ГАИ снова обратилась к рязанцам из-за непогоды. Обращение опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.
26 декабря в регионе ожидаются небольшие осадки (снег, мокрый снег, морось). Ночью и утром местами туман. Гололедица.
Госавтоинспекция просит водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.