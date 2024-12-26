ГАИ снова обратилась к рязанцам из-за непогоды

26 декабря в регионе ожидаются небольшие осадки (снег, мокрый снег, морось). Ночью и утром местами туман. Гололедица.

ГАИ снова обратилась к рязанцам из-за непогоды. Обращение опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

26 декабря в регионе ожидаются небольшие осадки (снег, мокрый снег, морось). Ночью и утром местами туман. Гололедица.

Госавтоинспекция просит водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.