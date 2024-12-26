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Доходы россиян от предпринимательской деятельности выросли в 2024 году
За девять месяцев прирост общих доходов граждан увеличился на 8,6%.

Доходы россиян от предпринимательской деятельности выросли в 2024 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики.

По данным аналитиков, общая прибыль составила 5,3 трлн рублей. В 2023-ем году показатель был на уровне 4,4 трлн рублей.

Отмечается, что также выросли доходы от собственности, от социальных выплат и от зарплаты.

Как отметили в ВШЭ, прирост располагаемых доходов населения в реальном выражении составил 8,6% за девять месяцев 2024 года.