Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение
В ближайший час 26 декабря с сохранением до конца суток на территории региона местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров.
Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Оно опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, в ближайший час 26 декабря с сохранением до конца суток на территории региона местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров.
Местами возможны гололедные явления, на дорогах гололедица.