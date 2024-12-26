Apple массово заблокировала VPN-сервисы в App Store

Нарушение законодательства может повлиять на работу магазина приложений и распространение контента в России.

Apple массово заблокировала VPN-сервисы в App Store. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что компания удаляет приложения из российского сегмента для соблюдения законов РФ.

Нарушение законодательства может повлиять на работу магазина приложений и распространение контента в России.

В Apple добавили, что США поддерживают предоставление услуг связи гражданам России, считая, что это способствует «соблюдению демократических принципов».