Apple массово заблокировала VPN-сервисы в App Store
Нарушение законодательства может повлиять на работу магазина приложений и распространение контента в России.
Apple массово заблокировала VPN-сервисы в App Store. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что компания удаляет приложения из российского сегмента для соблюдения законов РФ.
Нарушение законодательства может повлиять на работу магазина приложений и распространение контента в России.
В Apple добавили, что США поддерживают предоставление услуг связи гражданам России, считая, что это способствует «соблюдению демократических принципов».