21-летний рязанец напал на прохожего

Возбудили уголовное дело. Подозреваемого взяли под стражу.

21-летний рязанец напал на прохожего. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в полицию обратился мужчина и сообщил, что на улице во дворе одного из домов на него напал неизвестный.

Незнакомец несколько раз ударил мужчину руками, отобрал у него смартфон и скрылся.

Оперативники уголовного розыска установили, что к разбою причастен 21-летний местный житель.

По предварительной информации, молодой человек отдыхал в кафе в центре города. В состоянии алкогольного опьянения он вышел на улицу и решил отобрать смартфон у прохожего.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемого взяли под стражу.