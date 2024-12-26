21-летний рязанец напал на прохожего
Возбудили уголовное дело. Подозреваемого взяли под стражу.
21-летний рязанец напал на прохожего. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что в полицию обратился мужчина и сообщил, что на улице во дворе одного из домов на него напал неизвестный.
Незнакомец несколько раз ударил мужчину руками, отобрал у него смартфон и скрылся.
Оперативники уголовного розыска установили, что к разбою причастен 21-летний местный житель.
По предварительной информации, молодой человек отдыхал в кафе в центре города. В состоянии алкогольного опьянения он вышел на улицу и решил отобрать смартфон у прохожего.
Возбудили уголовное дело. Подозреваемого взяли под стражу.