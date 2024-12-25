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Жители рязанского села пожаловались президенту на местную медицину
По словам женщины, медицинское обслуживание в Клепиковском районе находится в критической ситуации.

Люди из села Алексеево Клепиковского района обратились к президенту после возникновения проблемы с получением медицинской помощи. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщила местная жительница.

По словам женщины, медицинское обслуживание в районе находится в критической ситуации.

«Наши чиновники далеки от реальности и совсем не слышат нас! Дороги плохие, автобусного сообщения между селами нет. Далеко не все жители в силах дойти до ФАПа», — заявили обеспокоенные жители.

По словам сельчан, министерство здравоохранения региона предлагает обращаться за медицинской помощью в Мягковский ФАП. Расстояние между селами составляет 7 км. Местные жители утверждают, что ближайшие поликлиника и станция скорой помощи расположены более чем в 25 км. Люди особенно переживают за своих пожилых родственников, которые не могут самостоятельно добраться до медицинского учреждения.

«На скорой помощи работает всего две бригады, которые не только из-за большой загруженности не всегда имеют возможность приехать к нам на вызов, но и из-за значительной удаленности не в состоянии оказать помощь в течение 20 минут с момента вызова!» — заявила местная жительница.

Для решения проблемы с медицинским обслуживанием местные жители направили обращение президенту. Они собрали подписи и попросили главу государства вмешаться в ситуацию и обеспечить качественное медицинское обслуживание. По их словам, власти региона данную проблему игнорируют.

Напомним, с конца лета, после сокращения медсестры, в Алексеевском сельском поселении остался один педиатр. Клепиковский район обслуживает устаревшая машина скорой помощи, которая, по словам местных жителей, не всегда доезжает до пациентов.