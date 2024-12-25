Власти предложили обязать маркетплейсы продвигать российские товары
Речь идет о маркетинговых преференциях отечественным производителям, чтобы уравнять их в конкурентных возможностях с более сильными с маркетинговой точки зрения зарубежными брендами.
Власти предложили обязать маркетплейсы продвигать российские товары. Об этом РИА Новости рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов.
Он предлагает создать на маркетплейсах «россйскую полку», а также обязать маркетплейсы при поиске товара рекомендовать клиентам российские аналоги иностранных брендов.
По словам министра, речь идет о маркетинговых преференциях отечественным производителям, чтобы уравнять их в конкурентных возможностях с более сильными с маркетинговой точки зрения зарубежными брендами.