ЕР: в зону СВО и новые регионы доставлено около 135 тысяч тонн гуманитарных грузов

«Единая Россия» доставила более 135 тысяч тонн помощи в зону СВО, в новые и прифронтовые регионы. Об этом сообщает сайт партии «Единая Россия».

Бойцам специальной военной операции партия передала 42 тысячи ударных дронов, разведывательные БПЛА, медицинские аптечки, радиостанции, средства радиоэлектронной борьбы, тепловизоры, автомобили и многое другое.

«Есть такое хорошее выражение со времен Великой Отечественной войны: если надежный тыл, то фронт будет сильным! Этот принцип работает и сегодня. Помочь тем, кто сейчас защищают честь России на передовой и обеспечить надёжный тыл нашим бойцам — одна из главных задач „Единой России“. Начиная с февраля 2022 года, мы регулярно направляем в подразделения по всей линии фронта необходимую технику и экипировку. При поддержке партии разработаны и внедрены в системное производство отечественные модели коптеров», — отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

Также с самого начала специальной военной операции партия оказывает помощь новым регионам. Народная программа «Единой России» предусматривает комплекс мер по восстановлению Донбасса и Новороссии.

«Гуманитарная миссия партии в наших новых и прифронтовых регионах — это не только грузы, которые мы постоянно отправляем, но и личное участие наших активистов. Более пяти тысяч человек уже побывали в новых регионах в качестве волонтеров. Они участвуют в восстановлении социальных объектов, занимаются адресной доставкой продуктов, помогают врачам», — рассказал секретарь Генсовета партии.

Центр помощи «Единой России» действует в Белгородской области, также волонтёры партии доставляют помощь в освобожденные населенные пункты Харьковской области.

В августе «Единая Россия» развернула гуманитарный центр для жителей Курской области. Партия взяла на себя полное обеспечение всех ПВРов Курска. В региональном штабе общественной поддержки жители региона могут получить продуктовые наборы и консультации по мерам поддержки — такой возможностью уже воспользовались свыше 40 тысяч человек.

Приоритетом для партии остается помощь участникам спецоперации. «Единая Россия» инициировала более 130 федеральных законов, связанных с защитой прав бойцов и их семей. На декабрьском Съезде внесли изменения в народную программу, появилось новое направление — «Поддержка участников СВО и членов их семей».

Президент поручил «Единой России» развивать кадровые программы для участников СВО. Такая работа уже идет на базе Высшей партийной школы.

«В этом году мы провели специальный курс для бойцов, которые прошли процедуру предварительного голосования и выдвигались кандидатами от партии на выборах различного уровня», — напомнил Владимир Якушев.

В заключение он подчеркнул, что гуманитарная миссия партии продолжится до полного выполнения задач спецоперации и восстановления новых и прифронтовых регионов.

«Региональное отделение партии „Единая Россия“ активно участвует в оказании помощи новым регионам. Рязанская область взяла шефство над Херсонской областью летом 2022 года. За два года в подшефные населенные пункты отправлены тонны гуманитарного груза. Участвуем в восстановлении инфраструктуры нового региона. Восстанавливаем социальные объекты, ремонтируем коммуникации, возводим жилые дома. Помогаем дошкольным и общеобразовательным организациям. Планы расписаны на два года вперед. Рязанская область на системной основе оказывает поддержку участников СВО. Регулярно собираем и отправляем гуманитарные грузы в зону специальной военной операции. Второй год в госпитали с гуманитарной миссией едут волонтеры „Единой России“. Рязанские добровольцы работали в больницах Луганска, Мариуполя. Сейчас работают в Курске. Они помогают медицинскому персоналу в уходе за ранеными бойцами и мирными жителями. На базе штаба общественной поддержки „Единой России“ и в местных отделениях партии продолжается сбор гуманитарной помощи для участников СВО. Также помогаем жителям Белгородской и Курской областей, пострадавшим от обстрелов», — рассказал Павел Малков, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Рязанской области.