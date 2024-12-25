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В зоне СВО погиб майор из Рязани Юрий Колесников
В августе 2022 года он отправился на СВО. При выполнении задач Юрий Колесников получил осколочное ранение от сброса боеприпаса. Позже он скончался в больнице.

В зоне СВО погиб майор из Рязани Юрий Колесников. Об этом сообщили на сайте народной энциклопедии «Весь Ряжск».

Юрий Колесников родился в 1973 году в Рязани. Он окончил Рязанское высшее военное командное училище связи имени Маршала Советского Союза М.В. Захарова по специальности «Командная тактическая войск связи».

После распределения Колесников проходил службу в Ленинградской области. Он участвовал в боевых действиях в Чечне, где получил осколочное ранение позвоночника. При выходе на пенсию получил звание майора.

Позже он решил отправиться на СВО и в августе 2022 года добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил РФ на территории ЛНР.

При выполнении задач на территории Украины, ДНР и ЛНР 13 января 2024 года командир взвода связи майор Юрий Колесников получил осколочное ранение от сброса боеприпаса. Его госпитализировали. 25 января Юрий Колесников скончался. Его похоронили на сельском кладбище села Подвислово.

Фото с сайта народной энциклопедии «Весь Ряжск»