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В ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе прогремел взрыв

В ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел утром 25 декабря. Предварительно, в ТЦ произошел взрыв бытового газа. После него начался пожар.

Известно о 10 пострадавших, погибла женщина. По данным канала, пострадавшие находились внутри здания и возле него.

Глава региона Сергей Меняйло выехал к месту взрыва. Он сообщил, что сейчас власти «выясняют обстоятельства» произошедшего.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Происходит загорание на 3 этаже и кровле. Предварительная площадь пожара 800 квадратов.