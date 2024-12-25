В рязанском ресторане произошла драка с поножовщиной
Инцидент произошел в ресторане «Каприз». Участников драки доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.
В рязанском ресторане «Каприз» произошла драка с поножовщиной. Об этом в среду, 25 декабря, сообщили в группе «Русская община | Рязань» во «ВКонтакте».
В прошедшую субботу, 22 декабря, дружина проводила в центре Рязани рейды вместе с сотрудниками полиции.
Стало известно, что в ресторане «Каприз» произошла драка с поножовщиной. Они выехали на место происшествия.
Участников потасовки доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.
Данных о пострадавших нет.
Фото: группа «Русская община | Рязань» во «ВКонтакте»