В рязанском ресторане произошла драка с поножовщиной

Инцидент произошел в ресторане «Каприз». Участников драки доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

В рязанском ресторане «Каприз» произошла драка с поножовщиной. Об этом в среду, 25 декабря, сообщили в группе «Русская община | Рязань» во «ВКонтакте».

В прошедшую субботу, 22 декабря, дружина проводила в центре Рязани рейды вместе с сотрудниками полиции.

Стало известно, что в ресторане «Каприз» произошла драка с поножовщиной. Они выехали на место происшествия.

Участников потасовки доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Данных о пострадавших нет.

Фото: группа «Русская община | Рязань» во «ВКонтакте»