В Рязанской области за 2024 год в ДТП погибли 12 детей

Всего за 2024 год в ДТП в Рязанской области погибли 180 человек.

В Рязанской области за год в ДТП погибли 180 человек. Об этом сообщили на итоговой пресс-конференции Госавтоинспекции в среду, 25 декабря.

По словам начальника управления ГАИ Сергея Романова, количество погибших в ДТП в Рязанской области выросло за 2024 год до 180, в 2023 на дорогах умерли 166 человек. На 600 километрах дорог федерального значения умерли 48% человек от общего числа, 40% погибли на дорогах регионального значения, и на автодороги местного значения пришлось 12% скончавшихся.

Романов рассказал, что в авариях скончались 12 детей. В восьми случаях погибшие дети были пассажирами, в одном случае — пешеход, остальные умершие несовершеннолетние были водителями. Всего зарегистрировали 290 ДТП с участием ребенка. За 2024 год 72 ребенка сбили в регионе, было 95 аварий с участием несовершеннолетнего водителя.

Романов уточнил, что 52 ДТП зарегистрировали с участием электросамокатов, 33 случая с телесными повреждениями. В регионе участились аварии с мототранспортом.

Общее число ДТП снизилось до 1 395. В них получили ранения 1 923 человек.

«Несмотря на снижение количества ДТП, мы не выполнили показатели федерального проекта „Безопасное дорожное движение“. Рост количества погибших в этом году у нас зафиксировался на апрель, июнь и июль — из-за массовых аварий на дорогах федерального значения», — рассказал Сергей Романов.

Начальник рязанского ГАИ отметил, что основной причиной аварий в области стали выезды на встречную полосу и несоблюдение скоростного режима. Из-за выезда на встречную полосу погибли 87 человек. Как сообщил Романов, на федеральных дорогах для предотвращения случаев выезда на «встречку» надо устанавливать барьерные ограждения. Например, такое ограждение нужно на участке трассы"М-5″ в Шиловском районе, где произошло массовое ДТП с восемью погибшими.