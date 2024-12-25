В Рязани выросло количество людей, сдающих на права с первого раза

Об этом рассказал начальник управления ГАИ по Рязанской области Сергей Романов. Романов отметил, что в 2024 году количество рязанцев, сдающих на права с первого раза, выросло до 43%. В 2023 году таких водителей было чуть менее 30%.

В Рязани выросло количество людей, сдающих на права с первого раза. В среду, 25 декабря, об этом рассказал начальник управления ГАИ по Рязанской области Сергей Романов.

Романов отметил, что в 2024 году количество рязанцев, сдающих на права с первого раза, выросло до 43%. В 2023 году таких водителей было чуть менее 30%.

Рост он связал с тем, что будущие водители более ответственно подходят к сдаче теории и практики.

«Из-за того, что человек понимает, что после третьей неудачной попытки, ему придется готовиться к пересдаче полгода, он к этому мероприятию серьезней относится», — рассказал начальник.