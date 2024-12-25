В Рязани полицейские задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

Злоумышленника доставили в отдел полиции, где его передадут инициаторам розыска.

В Рязани полицейские задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Утром 24 декабря наряд ППС на улице Тимуровцев заметил мужчину, который при виде патрульных ускорил шаг и повернул в ближайший двор.

Правоохранители остановили прохожего и установили, что 38-летний рязанец объявлен в федеральный розыск как подозреваемый в совершении преступления.

Злоумышленника доставили в отдел полиции, где его передадут инициаторам розыска.