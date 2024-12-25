В Рязани несколько дней подряд будут закрывать железнодорожный переезд

Также изменится движение городского транспорта.

В Рязани несколько дней подряд будут закрывать железнодорожный переезд. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

25 декабря с 22:30 до 05:00 26 декабря, а также 26 декабря с 22:30 до 05:00 27 декабря будут проводиться ремонтно-путевые работы в районе железнодорожного переезда 201 км на улице Военных автомобилистов. В связи с этим движение автотранспорта через переезд будет закрыто.

Движение городского пассажирского транспорта будет организовано по следующей схеме:

автобусы маршрута № 20 на участке пути между остановочными пунктами «Кинотеатр Дружба» (обратное направление «Гостиница Первомайская») и «Автомобильный институт» в прямом и обратном направлениях следуют по улицам Первомайский проспект — Михайловское шоссе — ул. Военных автомобилистов;

автобусы маршрута № 77М2 на участке пути между остановочными пунктами «Вокзал Рязань-2» и «Автомобильный институт» в прямом и обратном направлениях следуют по улицам Первомайский проспект — Михайловское шоссе — ул. Военных автомобилистов;

автобусы маршрута № 62М2 следуют до «Октябрьского городка».

На время проведения ремонтных работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.