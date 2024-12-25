В Рязани на Касимовском шоссе в результате ссоры девушка ранила в шею мужчину

Пострадавшего госпитализировали.

В Рязани на Касимовском шоссе в результате ссоры девушка ранила в шею мужчину. Об этом в среду, 25 декабря, сообщает Telegram-канал «Рязань».

Инцидент произошел ночью во дворе дома № 69 к1. По словам очевидцев участница конфликта оборонялась, из-за чего нанесла увечье нападавшему. Возле дома и в подъезде остались следы крови.

Отмечается, что пострадавшего увезла скорая, девушку забрали сотрудники полиции.