В России заработал первый «военный маркетплейс»

На нем можно будет закупать комплектующие для беспилотников.

В России в тестовом режиме заработал первый «военный маркетплейс». Об этом пишет URA.RU со ссылкой на руководителя Центрального исполкома «Единой России» Александра Сидякина.

Площадка нужна для закупки комплектующих для беспилотников.

«Мы сделали „военный маркетплейс“, в котором просто авторизоваться военному: нужно пройти двухфакторную аутентификацию и положить в корзину необходимые комплектующие. Винты, рама, движки, система связи и так далее, есть все необходимое, чтобы собрать дрон», — заявил Сидякин.

Уточняется, что данные пользователя будут обезличены, посторонние люди в этот ресурс не смогут попасть. Также в него встроена финансовая структура Минобороны РФ.