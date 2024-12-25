В России резко подорожает аренда квартир весной 2025 года

Цены вырастут на 10-15%.

Цены на аренду квартир в России вырастут на 10-15% уже весной 2025 года. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на директора компании «Жилфонд» Александра Чернокульского.

По его словам, ипотека остается малодоступной для большинства потенциальных покупателей недвижимости, и пока ждать каких-либо изменений не стоит.

«Прогноз ЦБ по ключевой ставке на 2025 год — это 17-20%, что не дает повода для оптимистичных прогнозов. А пока ситуация на ипотечном рынке не стабилизируется, средние цены на аренду в условиях дефицита вариантов будут расти. Уже весной мы можем увидеть рост на 10-15%, а в течение года динамика может составить, как и в 2024-м, не менее 20-25% год к году», — отметил специалист.