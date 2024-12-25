В России предложили награждать учителей за успехи учеников

Вопрос прорабатывают с Федеральной налоговой службой для формирования объективной и справедливой системы выплат.

В России предложили награждать учителей за успехи учеников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

«Из дополнительных вопросов, которые сейчас прорабатываются, это вопрос, например, связанный с вознаграждением за результат, когда учителя будут вознаграждены дополнительно за то, что их воспитанники показывают выдающиеся результаты», — отметил зампред правительства.

Вопрос прорабатывают с Федеральной налоговой службой для формирования объективной и справедливой системы выплат.