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В РГРТУ имени Уткина увеличат количество бюджетных мест
Об этом стало известно на итоговом совещании Ученого совета.

В РГРТУ имени Уткина увеличат количество бюджетных мест. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В среду, 25 декабря, состоялось итоговое совещание Ученого совета РГРТУ им. В.Ф. Уткина. Началось оно с награждения студентов и преподавателей.

Кроме того, проректор по молодежной политике и социальным вопросам Юлия Еремеева получила грамоту от президента России Владимира Путина за вклад в организацию Всемирного фестиваля молодежи.

Проректор по образовательной деятельности Елена Соколова рассказала об итогах деятельности и напомнила о новшествах в 2025 году. Также она представила ответственного секретаря приемной комиссии Ирину Цвиринько.

Ожидается увеличение бюджетных мест по программам бакалавриата.

Проректор по социальному развитию и молодежной политике Юлия Еремеева в своем докладе отметила, что в этом году 1786 студентов были задействованы в спортивных мероприятиях. И спорт в вузе продолжат развивать в соответствии с федеральной повесткой.

Советник ректора по стратегическому развитию Андрей Цветков рассказал о необходимых шагах университета на пути к дальнейшему росту показателей. По его словам, университет будет участвовать в новых нацпроектах. Вуз планирует внести существенный вклад в исполнение задачи технологического лидерства и продолжит готовить современных востребованных инженеров.

И.о. ректора Сергей Банников напомнил всем, что коллектив вуза — это команда и только вместе можно вывести университет на принципиально новый уровень.